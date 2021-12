– Gyermekkoromban rengeteget segítettem édesanyámnak a konyhában, amit akkor nem mindig élveztem. Úgy gondoltam, hogy túl sok időt vesz igénybe, míg elkészül a végeredmény. Kóstolni azonban szerettem – elevenítette fel mosolyogva a régmúltat Szabina.

Mint mondja, ő maga is az édesszájúak táborát erősíti. Sokáig mégis az egyszerű, gyorsan elkészíthető desszerteket preferálta.

Szabina a tökéletesre sült karácsonyi bejglijeivel (Forrás: Beküldött)

– Nem voltam az az egész nap konyhában sütögetős típus. Körülbelül fél éve kaptam kedvet ahhoz, hogy elkészítsek egy-egy tortát a családnak különféle alkalmakra. Az első sikerélmény olyannyira motiváló volt számomra, hogy nekifogtam az időigényesebb sütiknek is. Azóta pedig egyre jobban foglalkoztatnak a nehéz és igazán különleges receptek. A sütés szinte minden csínját-bínját tapasztalati úton tanultam meg – mondta sokat sejtető mosollyal a hobbicukrász.

Szinte mindent laktózmentesen készít, mivel ő is ezzel a problémával küzd. Ha pedig megtalálja a tökéletes alapanyagot, akkor igyekszik a glutént is elhagyni. Hozzátette, ez utóbbi nehezebb, hiszen sokban befolyásolja a sütik ízét és állagát is ez az alapanyag. Bámulatos műveit legfőképpen a családjának, a közeli barátainak és a hozzátartozóinak készíti.

A díszítéseknél gyakran improvizál a csodálatos sütemények alkotójaForrás: Beküldött

– Szeretem a kihívásokat, éppen ezért igyekszem egyre több olyan receptet is elkészíteni, amelyek segítségével tovább fejlődhetek, vagy különleges technikát sajátíthatok el. Ez azért is fontos számomra, mert a jövőben komolyabban is szeretnék foglalkozni a cukrászattal. Nagy álmommá vált, hogy egy saját kis helyem legyen, ahol majd desszertkülönlegességeket kínálhatok. Az ehhez vezető út pedig nagyon hosszú – mesélte jövőbeni terveit a csodálatos sütik alkotója.