Ónos esővel és havazással vághatunk neki a hét második felének az előrejelzések szerint. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint egy újabb mediterrán ciklon hozza a lehűlést és a csapadékot hazánkba is, de ezt nem teszi olyan gyorsan. Elsőre a lehűlés nem havat, hanem ónos esőt eredményez, mely megbolondíthatja a reggeli közlekedést több megyében is.

Mint írják, az ónos eső azután esőbe vált át, de mielőtt nagyon csüggedni kezdenénk, megérkezik a hó is. Ez azonban csak az északi, nyugati területek lakóinak jelent megkönnyebbülést, az ország keleti és déli régiói továbbra is az eső látványával kénytelenek beérni. A havazás az érintett régiókban akár 3 centinyi leplet is eredményezhet, a hegyekben pedig a hó vastagsága elérheti a 15 centimétert is. Az északi régióban a havazás akár péntek kora reggelig is folytatódhat, de ekkorra már a szél is feltámadhat, azaz a hópelyhek könnyű tánca hófúvásba válthat át.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom megyére csütörtökre az ónos eső veszélye és a havazás miatt ki is adta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Szűkebb hazánkban gyenge ónos eső várható, a várt csapadékmennyiség általában néhány tized milliméter lehet. 2 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat.

Forrás: met.hu

Csütörtök délelőtt általában borult lesz az ég, csak estétől szakadozhat fel nyugaton a felhőzet. Sokfelé, de a keleti megyékben csak estétől várható csapadék. A Dunántúl északnyugati részein tartós, kiadós havazásra, másutt döntően esőre kell számítani, de reggel, kora délelőtt többfelé átmenetileg ónos eső is eshet.

Napközben a Dunántúlon egyre többfelé vált át a halmazállapot havas esőre, majd hóra, így estére a Dunántúl nagyobb része fehéredhet ki, a nyugati megyékben vastag hóréteg is kialakulhat. A Dunántúlon az északi, másutt a keleties szelet kísérhetik élénk, olykor erős széllökések. Délutántól a Tiszántúlon délire fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 0 és +8 fok között alakul, az Alpokalján lesz a hidegebb. A délkeleti határvidéken viszont akár 9, 10 fok is lehet.

Az Útinform tájékoztatása szerint szerda késő este nyugat felől csapadékzóna érkezik. Az Alpokalján már kezdetben is havazás várható, míg a Dunántúl más részein havas esőre, fagyott esőre, illetve ónos esőre lehet számítani. Csütörtökön a hajnali órákra az ónos eső már a Dunántúl középső és keleti felére is kiterjed (döntően átmeneti jelleggel), de kiemelten Veszprém megyében 1 millimétert meghaladó (akár 5 millimétert megközelítő) mennyiség is lehetséges a késő délelőtti órákig. A csapadék halmazállapota ezt követően északnyugat felől nagyobb területen havazásba vált át. Összességében az Északnyugat-Dunántúlon 10 centimétert meghaladó (Alpokalján akár 20 centimétert is meghaladó) hómennyiség is összegyűlhet.