Nem szavakkal, hanem rajzokban mondják el szívük vágyát a TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ óvodai-iskolai szociális segítőinek kezelésében álló gyerekek. A szakemberek a színes, girbe-gurba vonalvezetéssel alkotott műveket az internet közösségével osztották meg, kérve segítségüket, hogy a gyerekek óhaját közös erővel válthassák valóra. Így számos olyan gyermek találhatta idén is kívánságát a karácsonyfa alatt, akiknek szülei nehezen tudták volna az ajándékokat előteremteni.

A segítők vezetője, Zombai Ágnes elmondása szerint idén maguk az ajándékozó angyalok érdeklődtek már az advent előtt az akció iránt.

– A tavalyi sikereken felbuzdulva szerveztük meg újra a sokak által kedvelt akciót. Az idei évben annyit mertünk változtatni, hogy az óvodás korúak mellett alsó tagozatos, speciális nevelési igényű gyerekek rajzait is megosztottuk. Akiknek nehezen ment a rajzolás, azoknak természetesen a pedagógusok segítettek.

Összesen így 106 gyermek karácsonyát tudtuk szebbé varázsolni

– árulta el. – Persze a tavalyihoz hasonlóan az akció a tanulókat is megmozgatta: a Szent Margit Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pólya György Általános Iskola is csatlakozott idén kampányunkhoz – a becsomagolt ajándékokon kívül általuk plüssjátékok is új gazdára leltek. Persze az édesség idén sem maradt el a csomagok mellől, amit szintén iskoláktól, így az Árpád és a Bárdos László kisgimnazistáitól és a Mikes Technikum NT10A és NT10B osztályaitól kaptunk a kampányhoz – tette hozzá a vezető, aki elmondta: mindent összevetve 140 gyermek karácsonyához járultak valamilyen módon hozzá a segítők.

Az ajándékcsomagokban legó, babák, pöttyös labdák és könyvek szerepeltek, sokan édességet és ruhaneműket is tettek mellé. Az idei kampány nagyobb felajánlásoknak is teret nyújtott: egész intézményeket tudtak nagy játékokkal, így trambulinokkal és egyedi készítésű logikai fakockákkal meglepni.

– Mindig meghatározó élmény ez az akció, amitől mi, segítők is teljesebbnek, megkoronázottabbnak érezzük az évet. Nem kis munka, nagy energiát igényel Télapóként kézbesíteni a gyerekek ajándékait. De megéri, mert hétköznapi embereket látunk angyalokká válni, akiknek jó szándéka és segíteni akarása minket is motivál. Hiszen ilyenkor ők veszik a fáradtságot, kapcsolatot tartanak velünk, megvásárolják a gyerekek kívánságait, szépen becsomagolják és elhozzák nekünk.

Megható és megtisztelő gesztus, hogy abban a tudatban adományoztak, hogy mi olyan helyre visszük a dobozokat, ahol arra nagy szükség van. Munkánkat is megtisztelték vele, nagyon pozitív visszajelzés volt

– összegezte Zombai Ágnes.

Az ajándékcsomagokat összeállító angyalok a segítők által kijelölt napokon helyezték el csomagjaikat a központ karácsonyfája alatt – cserébe az ajándékozott gyermek rajzát, és egy kis emléklapot vehettek át. A csoda ugyanis ismét titokban, a gyerekek tudta nélkül történt: a szociális segítők még karácsony előtt juttatták el a rajzolók szüleinek az ajándékokat, így lehet teljes az ünnep a gyerekeknek.

Hihetetlen mennyiségű felajánlás - Mindössze egy csizmácskára lett volna szükség, ehhez képest az emberek hatalmas segítőkészségről tettek tanúbizonyságot a sok-sok felajánlással, ami ezt követően érkezett – idézte fel a családvédelmi szakértő. A célunk amellett, hogy megszerezzük a hiányzó lábbelit, az volt, hogy az emberek tudják: vannak ruhadarabok, amit egyeseknek nélkülözniük kell. A civilek tenni akarását látva a segítők csapata mások mintájára indította el rajzpályázatát, melyre már tavaly elsöprő mennyiségű pozitív válasz érkezett.