Immáron huszonnegyedik alkalommal rendezték meg a község szívében, december 26-án a lovasáldást. Bár meglehetősen hűvös volt az idő, a jeles nap alkalmából azért még a nap is kisütött.

A tradicionális, már hagyománynak számító ünnepségre idén is sokan kilátogattak a Duna menti kis községben. Mint minden évben, úgy idén is 11 órakor vette kezdetét az esemény. Most azonban rendhagyó módon nem a templomdombon sorakoztak fel a lovasok a lovaikkal, hanem a művelődési háznál. Az eseményt a Vadvirág Dalkör éneke nyitotta meg, ezt követően pedig Ollé Árpád polgármester mondta el értékes gondolatait az egybegyűlteknek.

A településvezető nyitóbeszédének elején kiemelte: idén azért volt szükség a helyszín változtatásra, mert az esemény szervezésekor még bizonytalan volt, hogy a templomhoz vezető út térkövezése befejeződik-e. Ollé Árpád ezután felelevenítette a ló és az ember közötti évszázadokra visszanyúló szoros köteléket és kifejtette az állattartásra vonatkozó szabályok múltját, jelenét és jövőjét. Mint mondta: nomád, állattartó nép vagyunk. Feszty Árpád művész sem véletlenül festette meg úgy a Feszty-körképet, hogy honfoglaló elődeinket láthatjuk rajta lóháton. Hozzátette: most pedig ezeknek a jószágoknak a leszármazottai vesznek körül bennünket.