A szolgáltató célja az volt, hogy olyan tatabányai gyerekeket ajándékozzanak meg, akiknek kortársaikhoz képest szűkösebb lehetőségek állnak rendelkezésre, tudtuk meg közleményükből. Ez alkalommal a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermekjóléti Központjával együttműködve tudtak meglepni néhány hátrányosabb helyzetű gyermeket, családot.

A járványhelyzet miatt sajnos már második éve, hogy elmaradt a szokásos ünnepi gála, a T-Szol munkatársai azonban idén is nagy gondossággal készítették el az ünnepi csomagokat, hogy örömöt csaljanak 32 gyerkőc arcára. Mint írják, a T-Szol Zrt. vezetősége számára mindig fontos volt, hogy az alapvető feladatain túl is hozzájáruljon a város szociális életéhez, az ünnepi időszakban pedig különösen fontos, hogy másokra is gondoljunk, hiszen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy vannak olyan családok, akik több figyelmet és törődést igényelnek.

Remélik, hogy a jelenlegi személyre szóló ajándékcsomagjaikkal sikerül örömet okozniuk és boldogabb ünnepeket nyújtanak annak a néhány gyermeknek és családjának. A szolgáltató ez úton is köszöni a TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központja munkatársainak az együttműködést, akik eljuttatták hozzájuk a kívánságokat, a csomagokat pedig a családoknak, valamint a Gyémánt Fürdőnek a családi strandbelépők felajánlását.