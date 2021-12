A település küldöttsége, köztük Hajduné Farkas Erika polgármester is megismerhette a bajnai rétes készítésének titkát a bajnai alkotóházban. A vendégeket Pallagi Tibor polgármester köszöntötte, Horváth Gyuláné, Etus néni mutatta be, hogyan készül a rétes. A két település a Megyénk körül megyünk körül program során ismerte meg egymást jobban, a páros találkozók pedig azóta is folytatódnak.