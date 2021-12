A minap Valent Tamással és egy mezőőrrel kerestünk fel néhány esztergom-kertvárosi helyszínt, ahol eddig rendszeresnek számított a szemetelés. Most viszont egy-két kivételtől eltekintve tiszta volt a terület, ami köszönhető a fizikai akadályoknak, az árkoknak és a betontömböknek is. Sőt a vadkamerák is elveszik sokak kedvét a hulladéklerakástól. Nagy segítséget jelent az is, hogy a mezőőrök az önkormányzattól négykerék-meghajtású kocsit kaptak, így gyakorlatilag bármilyen terepre eljuthatnak. Ahogy a közterület-felügyelők, úgy ők is kaptak menetrögzítő és testkamerákat, így rajtaütés esetén felvételeket is tudnak készíteni.