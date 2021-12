Ennek érdekében a NAV felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy ha megtehetik, az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett, az online szolgáltatásokat vegyék igénybe. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a legtöbb ügy már online formában is intézhető, de telefonon is számos adóügy lebonyolítható. Továbbá ingyenesen hívható telefonszámon tájékoztatást is kérhetnek az ügyfelek. Részletes tájékoztatás a NAV honlapján olvasható. Az e-ügyintézésről és a telefonos ügyintéző rendszerről a 32. és 33. információs füzetben tájékozódhatnak az érdeklődők – olvasható a NAV közleményében.