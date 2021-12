A harcban olyan ismert személyek vesznek részt, mint Ambrus Attila, Katus Attila vagy Kerényi Miklós. A 21 játékos közül azonban a legizgalmasabb az oroszlányi Kocsis Alexandra, az Exatlon Hungary egyik bajnoka. Az Arnold Classic-győztes fitnesszmodell már a Survivor-ban és az Exatlon-ban is bizonyított, most pedig lehetősége lesz akár a döntőbe is jutni a Ninja Warrior Hungary extrém pályáján. Remélhetőleg sok izgalmat és csobbanást láthatunk a VIP adásban, fűszerezve az oroszlányi szépség továbbjutásával.