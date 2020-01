Az oroszlányi szépség bebiztosította a helyét az Exatlonban

Az Arnold Classic-győztes, oroszlányi származású Kocsis Alexandra és csapattársai a kieső Korok Fatima példájából is erőt merítenek a folytatáshoz az Exatlonban.

3-1-re nyerte az Exatlon első párbaját az Arnold Classic-győztes, oroszlányi származású fitneszmodell, Kocsis Alexandra. A péntek esti adásban Korok Fatima szabadtüdős búvár világbajnokot választotta Szandi ellenfelének Csollány Szilveszter és Kempf Zozó. Mindkét Bajnok-lány 4-4 élettel vágott neki a küzdelemnek, és mivel Fatima életei előbb fogytak el, így ő esett ki a játékból.

A párbaj után Szandi is elérzékenyült, hiszen saját csapattársát volt kénytelen búcsúztatni a játéktól. Az ügyességi feladat döntött végül a két lány között, hiszen a pályákon olyan nagy különbség nem alakult ki köztük.

A táborba visszatérve arról beszélt Szandi, hogy nagy erőt adott neki az, hogy a párbajt megnyerte és mindent meg fog tenni, hogy a továbbiakban már győzedelmeskedjen. A tábor ugyanakkor igencsak üres lett, ugyanis nem csak Fatima, hanem Kótai Mihál ökölvívő is hiányzott onnan. Őt fejsérülése miatt tartották bent a kórházban.

A Bajnokok mindenesetre úgy fest, felszívták magukat, és abból is igyekeznek erőt meríteni, hogy Fatima még lábsérülése ellenére sem adta fel a versenyt. Csollány Szilveszter úgy fogalmazott, hogy ki kell hozniuk magukból az állatot a pályákon. Erre a hozzáállásra mindenesetre szükségük is lesz, hiszen az első hét nem volt épp diadalmenet számukra. A villát és az első medálokat is a Kihívók nyerték meg.