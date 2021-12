– Nagy a verseny az alapanyagért, a malomipar számára most már az a kérdés, hogy a betakarításig szükséges mennyiséget meg tudja-e szerezni – fogalmazott Káhn Norbert. – Az ősz folyamán az alapanyag mellett az energiaárak is elszálltak, akár több száz százalékos emelkedés is drágítja a termelést, miközben a csomagolóanyagok ára is az „egekben van”. Ezek együttes hatása azt jelenti, hogy további áremelkedés várható a téli hónapokban. Cégünk megnyugtató mennyiségű és jó minőségű készlettel rendelkezik, van azonban még tennivaló beszerzési oldalról az új termésig, így a világpiaci hatások alól nem tudjuk kivonni magunkat. Számunkra is nagyon magas áron áll rendelkezésre az alapanyag, csomagolóanyag és az energia. A liszt és a tésztatermékeknél is kénytelenek voltunk legalább részben lépést tartani a költségnövekedéssel, késleltetve, és kisebb mértékben, de emelnünk kellett a termékeink árát.