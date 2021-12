Szintén 17 órakor gyújtják meg a gyertyát az esztergomi Széchenyi téren, ahol emellett már programokkal is várják az érdeklődőket. 17–21 óra között minden órában ingyenes adventi kisvonat szeli a várost. 17 óra 15-től jégtáncbemutató is lesz a főtéren, 17 óra 30-kor pedig új helyszínen, a Kis-Duna sétányon nyitja meg kapuit a vásár. A nap további részében fellép a városban Lattmann Béla és zenekara és Tóth Andi is.