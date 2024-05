A Zsaru Magazin számolt be egy lopássorozatról, ami Komárom és környéke lakóit tartotta rettegésben. Végül a rendőrség kézre kerítette a tolvajt.

A tolvaj kézre kerítéséről Nyári Dávid százados, a Komáromi Rendőrkapitányság bűnügyi osztály alosztályvezetője mesélt

Fotó: Zsaru Magazin / Forrás: Facebook

„Bűncselekmény-sorozat volt, bosszantó, riadalmat keltő, jó, hogy vége!” – valami ilyesmit gondolhattak az Ácson és Komáromban, illetve a környező településeken élők, amikor a komáromi nyomozók elfogták azt a 25 éves férfit, aki egyre-másra törte fel a garázsokat, tárolókat, hogy aztán ellopja, ami csak a keze ügyébe kerül.

Vitt mindent a tolvaj

Tavaly novemberben kezdődött a lopássorozat. Az akkor még ismeretlen elkövető előbb Ácson és Bábolnán követett el bűncselekményeket: üzemek telephelyeire lopózott be, és munkagépekből akkumulátorokat szerelt ki, valamint gázolajat csapolt le. Emellett tárolókat is feltört, ahonnan szerszámgépeket vitt el. Sorra érkeztek a bejelentések a Komáromi Rendőrkapitányságra, és miután a nyomozók ennek megfelelően egyre többször jelentek meg az említett helyeken, a betörő az új évben átette székhelyét Komáromba.

F. Dávidot előállították, a nála talált szerszámokat lefoglalták, őt pedig gyanúsítottként hallgatták ki

– Több tucat tárolót és garázst tört fel Komáromban egy ismeretlen tettes – mondta Nyári Dávid százados, a Komáromi Rendőrkapitányság bűnügyi osztály alosztályvezetője.

– Vitt mindent, amit talált: szerszámgépeket, horgászfelszerelést, kompresszort, élelmiszert, tulajdonképpen bármit, amiről azt gondolta, hogy értékesíteni tudja. Az elkövetési módszerből arra lehetett következtetni, hogy a bűncselekményeknek ugyanaz vagy ugyanazok a tettesei. A nyomozás során aztán felmerült néhány lehetséges elkövető, főként egy 25 éves férfi, F. Dávid került a látókörünkbe.

Végül február 16-án éjszaka az egyik szemfüles járőrünk összetalálkozott vele, és járőrtársával intézkedett ellene. Találtak nála fogókat, csavarhúzót és egy kámzsát is. Előbbiekről azt mondta, éppen a rokonának viszi vissza, utóbbiról pedig azt állította, hogy egy korábbi jelmezbálból maradt nála véletlenül… – idézte fel a történteket a százados. Végül F. Dávidot előállították, a nála talált szerszámokat lefoglalták, őt pedig gyanúsítottként hallgatták ki.

Vallomást tett

A fiatalember részben beismerő vallomást tett, és még újabb bűncselekményeket is elismert, amelyek a gyanúsításban nem szerepeltek. Nem mellesleg kábítószertesztje is pozitív eredményt jelzett. A tavalyi és az idén elkövetett bűncselekmények, valamint kábítószer fogyasztása miatt indult eljárás ellene. A rendőrség kezdeményezte letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A zsaruk látókörébe került további lehetséges elkövetőket is elfogtak, V. Csabát (22) és U. Balázst, akik szintén részt vettek lopásokban, és ugyancsak Ácson követték el bűncselekményeiket. F. Dávidot és U. Balázst letartóztatták, V. Csaba, aki teljes, feltáró vallomást tett, szabadlábon várja az ügy folytatását.