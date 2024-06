Minden strandröplabda szerető személy jól figyeljen, hiszen Tatán, az Epítők Parkjában nyolc nap alatt három nívós röplabdatornát is rendeznek. A kiemelt napokat az ÉDRA, a MÁV Előre SC, a Magyar Röplabda Szövetség és Tata Városának Önkormányzata közösen szervezi, az események pedig ingyenesen látogathatók lesznek. A rendezvény az Audi Hungaria Strandröplabda Országos Bajnokság második fordulójával startol el, melyet június 28-tól június 30-ig tartanak. A három napon át tartó eseményen a női és a férfi csapatok mellett ötcsillagos U18-as utánpótlás lány-fiú versenyzést rendeznek. A felnőttek döntőjét bárki figyelemmel kísérheti, hiszen az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.

Hétfőn tartottak sajtótájékoztatók a nagy eseménnyel kapcsolatban

”Hajrá, strandröplabda!„ - Michl József, Tata polgármestere mondta ezt hétfői, délután kettő órakor induló sajtótájékoztatón, aki büszke arra, hogy a magyar strandröplabda-bajnokság második fordulóját Tatán rendezik, illetve annak is, hogy az ország sok településéről érkeznek az ingyenes rendezvényre, hiszen egybeesik az időpont a Víz, Zene, Virág Fesztivállal.

Őszi Rita, az MRSZ szervezője megköszönte, hogy ilyen színvonalas versenyhelyszínen játszhatnak a strandröplabdázók. Hozzátette, sokan alig várják, hogy befejeződjön a terembajnokság és "mehessenek a strandra". Tálosné Rozsinkszky Rita, az ÉDRA ügyvezetője pedig kiemelte, hogy Rita egy pályát elkülönítettek a tatai sportkedvelőknek, akik ellátogathatnak oda, ha éppen nincsen edzés.

A Klub Kupát is megrendezik

Július 6-án és 7-én nemzetünk legjobb női- és férfi játékosai az európai részvételért szállnak harcba, a Strandröplabda Klub Kupa eseményén. A döntőkben négy-négy csapattól a bajnokok képviselik majd országunkat a sorozat nemzetközi fináléjában, melyet szeptemberben rendeznek. A résztvevő klubok közül az ÉDRA mindkét nem oldalán elindul.

A kiemelkedő Vaida-Villám párossal is találkozhatnak a strandröplabda rajongók

Forrás: hunvolley.hu

A női sportolók közül a két kiemelkedő név nem más, mint Vajda Beáta és Villám Lilla lesz, akik június 16-án megnyerték az első fordulót Csopakon. A versenyzőnők számára 2023-ban ajánlott profi szerződést az EDRA. A kimagasló duó megalakulásuk óta veretlen hazánkban, tavaly pedig az év női strandröplabda párosa címet is elnyerték. Nemzetközi szinten is letették már a névjegyüket, a MEVZA Klub Kupában. Ennél a szintnél is magasabbra terveznek jutni, ugyanis nem titkolt céljuk, hogy kvalifikálják magukat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.