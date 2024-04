Három embert tartott rettegésben két utcán kóborló kutya szombaton Dunaalmáson. Az állatok végül rá is támadtak egy fiatal lányra, akinek a lába sérült meg. Őt kórházba vitték a mentők. A kutyatámadás miatt a rendőrség is kiérkezett a településre. A Kemma.hu megtudta, hogy hetek óta félelemben tartja a két kutya a helyieket. Sokan nem mernek kimenni az utcára, ha meglátják őket. Pedig gazdájuk ellen már több eljárást is indítottak a kutyatartás szabályainak megsértése miatt.

A polgárőrséget szombaton este riasztották a kutyatámadás helyszínére

Fotó: Beküldött

Makay Tibor, a település polgármestere a kemma.hu kérdésére elmondta, hogy jegyzői hatáskörben van az állatvédelmi szabályok betartatása. A család ellen pedig most is folyamatban van egy eljárás ezzel kapcsolatosan.

A kutyatámadás miatt eljárás indul

– A helyiek jelezték felénk, hogy a kutyák kint vannak az utcán és félnek tőlük. Ezért eljárást indítottunk a tulajdonossal szemben, aki első alkalommal figyelmeztetést kapott. Azonban ez láthatóan nem volt elég, mert újabb bejelentés érkezett, amivel kapcsolatosan járt is bent a hivatalban az úr, aki ellen ezúttal pénzbírságot szabtunk ki. Ez az eljárás jelenleg is folyamatban van. A szombati kutyatámadással kapcsolatosan, a polgárőrök bejelentése alapján pedig újabb eljárást indítunk ellenük. Reméljük ez alapján már elveszik tőlük az állatokat – mondta a polgármester, aki hozzátette, hogy a hivatalnak be kell tartania a szabályzati eljárás útját.

A település vezetője azt is elmondta, hogy szerinte a kert hátsó részén rossz a kerítés, feltehetően arra szöknek meg az állatok. A helyi állatvédelmi szabályozás kitér arra, hogy a kutyákat úgy kell tartani, hogy azok ne tudjanak kimenni az ingatlanról. Azonban erre csak felszólítani tudják az állatok gazdáját. Makay Tibortól azt is megtudtuk, hogy az önkormányzat próbált többször is egyeztetni a kutyák tulajdonosával. A körzeti megbízott is többször járt a családnál miattuk. Láthatóan ez nem volt elég.

Elvehetik a kutyákat

A helyiek most azt remélik, hogy a támadás után eltiltják a családot az állattartástól. Azonban ez sem biztos, hogy megoldást jelent, Ugyanis nem lehet tudni, hogy ki tudja ellenőrizni annak betartását. Sajnos az állatvédők előtt sem ismeretlen a család.

Terenyei Nóra, a Tatai Civil Állatvédők önkéntese a Kemma.hu-nak elmondta, hogy jól ismerik a dunaalmási családot. Korábban vittek el már tőlük kutyákat. Az egyiket ráadásul két héttel ezelőtt.

A két kutya párban járta a település utcáit hetek óta

Fotó: Beküldött

– Először mintegy másfél évvel ezelőtt jelezték felénk a helyiek, hogy egy kölyök kutya kószál régóta a településen. Mivel Dunaalmás hozzánk tartozik, én mentem ki és néztem meg az állatot, hogy van-e benne azonosító. Mivel nem volt benne chip, elvittük a kutyát és az állatvédők nevére regisztráltuk, oltást és azonosítót is kapott. Közben kiderült, hogy ki a tulajdonosa. Azonban amikor jeleztük felé, hogy meg kell térítenie az ellátás költségeit, lemondott az állatról – mesélte Nóra, akinek mondta a család, hogy a rossz kerítés miatt szökött meg a kutya.

Nem kértek segítséget

Az állatvédők fel is ajánlották a segítségüket, azonban a férfi azt ígérte, hogy majd ők megjavítják a kerítést. Úgy néz ki, ez mégsem sikerült, mert két hete egy mopsz lógott meg tőlük. Mivel szintén nem volt benne chip, most is az állatvédőkhöz került a kutya, amiről szintén lemondott a gazdája. Nóri úgy tudja, hogy az a két kutya, ami szombat este megtámadta a két nőt, szintén többször is az utcán kóborolt már. A helyi közösségi csoportokban többen is kitettek képet az állatokról, hogy ismerik-e a gazdájukat, mert nem mernek kimenni miattuk az utcára.

Visszakerültek a gazdájukhoz

– Úgy tudom a szombati eset után a gazda bemutatott valamilyen oltási könyvet a kiérkező rendőröknek. Azonban nem hiszem, hogy ők tudtak chipet olvasni, hogy ellenőrizzék az állatok azonosítóját. Nagyon remélem, hogy hamarosan a hatóság is lép az ügyben és megoldódik a probléma – szögezte le az állatvédő.

A helyi közösségi oldalon többen is jelezték, hogy félnek az utcára kimenni a kutyák miatt

Fotó: Beküldött

A rendőrség is kint volt

A Kemma.hu az ügyben megkereste a rendőrséget is, amelytől azt a választ kaptuk, hogy pénzbírságot kapott a gazda.

– Április 20-án 20 óra 55 perckor érkezett az első, majd perceken belül további két bejelentés, hogy Dunaalmáson két kutya az utcán szaladgál, veszélyesek lehetnek. Egy 16 éves lánynak a lábán seb keletkezett, a mentők őt kórházba vitték. Az állatok tulajdonosa helyszíni bírságot kapott – írták válaszukban.

Fotó: Beküldött

Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt: a Neszmélyi Polgárőrség közösségi oldalán számolt be arról, hogy a rendőrség tevékenységirányító központja jelezte feléjük a kutyatámadást szombat este. Szerencsére, miután rákiabáltak az ebekre, azok kicsit távolabb szaladtak, így a közvetlen veszély megszűnt, majd pár perccel később a rendőrök is megérkeztek a helyszínre. Mivel tudták, hol kell keresni a gazdit, fel is keresték őket a rendőrökkel, akik szabálysértési bírságot is kiszabtak a kutyák miatt.