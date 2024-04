A rendőrség honlapján számolt be arról, hogy április 13-án rendőr-polgárőr szakmai napot tartottak. Az eseményen jutalmakat is átadtak, majd kutyás rendőröket és polgárőröket is képzetek.

Forrás: police.hu

Mint írták, az esemény a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tatai csapatpihenőjében kezdődött, ahol elismerések is gazdára találtak. Olyan rendőrök és polgárőrök munkáját jutalmazták, akik kiemelkedő tevékenységükkel példaként szolgálnak mindenki számára. A pihenőben jelen voltak a rendőrkapitányságok vezetői mellett jelen volt Dr. Túrós András nyugalmazott rendőr altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is.

A szakmai nap első felében egyeztetés zajlott a rendőr és polgárőr vezetők között, megbeszélték a közös feladatokat. Hangsúlyozták, hogy a rendőrség és a polgárőrség stratégiai partnerek, a folyamatos szakmai konzultációknak és képzéseknek köszönhetően pedig az együttműködés évről évre szorosabb és hatékonyabb.

Délután már a terepen képzetek kutyás rendőröket és polgárőröket Tatabányán. A résztvevők három helyszínen különböző szituációkban kellett helytállniuk. Ezután Molnár Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozatának elnöke vezetésével kiértékelték a végrehajtást.

A nap végén a rendőrség és a polgárőrség vezetői visszatértek Tatára, ahol kihelyezett elnökségi ülésen értékelték a szakmai napot. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a hasonló képzések elősegítik a rendőrség és a polgárőrség közötti együttműködést, ezért célként tűzték ki további szakmai programok megszervezését.