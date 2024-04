Felelnie kell 1 órája

Megkötözte egyik áldozatát a Tatát rettegésben tartó fegyveres rabló

Április 24-én fegyveresen elkövetett rablás miatt folytatólagos tárgyaláson áll bíróság elé az a férfi, aki egy tatabányai házból lopott fegyverrel tört be egy tatai házba és rabolta ki az ott élő nőt. A fegyveres rabló az egyik áldozatát meg is kötözte. Később pedig villanyórás trükkel jutott be egy idős tatai házába rabolni.

A vádirat szerint 2022. november 28-án éjjel bement egy tatabányai családi házba a vádlott, és a konyhaasztalról ellopta a ház egyik szobájában alvó pénztárcáját, benne 15 ezer forint készpénzzel és okmányokkal. Ezt követően abból a szobából, ahol a másik sértett aludt, az asztalról eltulajdonította a pénztárcáját, benne 20 ezer forint készpénzzel, személyes iratokkal, bankkártyával. A fegyveres rabló magával vitt 30 ezer forint értékű mobiltelefont, valamint a falról egy 40 ezer forint értékű gázpisztolyt. Az okozott kár nem térült meg. A fegyveres rablót nagy erőkkel keresték a nyomozók

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra, police.hu Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, a vádlott 2022. december 11-én 16 óra körül lopni ment egy tatai családi házhoz, ahová magával vitte a korábban lopott gázpisztolyt is. A házban a rabló elemlámpával világítva kutatni kezdett, és az ott élő nő táskájából két aranylapkát, a hálószobában lévő komódból egy régi, forgalomból kivont szlovák papír bankjegyet vett magához. A nő, aki mindeközben a ház egy másik szobájában aludt, felébredt, és a folyosón összetalálkozott a rablóval. A férfi a gázfegyvert rászegezte, és azzal fenyegette meg, hogy amennyiben nem adja át az értékeit, „rosszul jár”. A fenyegetés hatásos volt, mert a nő átadta neki az ékszereit, míg a férfi tovább kutatott a nappaliban, és más aranyékszereket is magához vett. Ekkor, még mindig fegyvert szegezve a nőre, arra kényszerítette őt, hogy a ház előtt parkoló autóján vigye el őt a tatabányai vasútállomásra. A nő engedelmeskedett. A bűncselekmény elkövetési értéke 1 millió 265 ezer forint volt, melyből lefoglalással csak 6 ezer forint térült meg. A férfi 2022. december 21-én 20 óra körül egy tatai családi házba ment be, és az ott tartózkodó sértettre rászegezte a korábban megszerzett fegyvert, és pénz, illetőleg arany átadását követelte. A nő 100 ezer forint készpénzt adott át neki, és közölte vele, hogy nincsen aranya. Ezt nem hitte el, ezért kutakodott és egy borítékban talált még 100 ezer forintot, melyet ugyancsak magához vett. A vádlott ezután a sértettet egy hintaszékbe ültette, karját a szék karfájához kötötte, a telefont kihúzta, továbbá figyelmeztette a nőt, hogy maradjon nyugton, mert egyik társa itt marad a teraszon, és figyelni fogja. A tatai rabló ezután taxit hívott és Tatabányára vitette magát. Az okozott kár nem térült meg. A vádlott 2022. december 30-án este egy idős tatai családi házának udvarára ment be, ahol lekapcsolta a villanyórát, majd a villanyórához kisiető lakó fejét megragadta, arcához nyomott egy tárgyat és azzal fenyegette, ha kiabál, végez vele. A vádlott a sértettet magával húzva, bement a házba, értékek után kutatott, illetőleg kérdezte, hogy hol tartja a pénzét, aki átadta a vádlottnak az ágya mellett tartott pénztárcáját, melyből kivette a pénzt, összesen 90 ezer forintot, valamint a bankkártyát. Továbbá magához vett egy paprika sprayt, majd felszólította, hogy adja meg a bankkártya PIN-kódját. Ezután a sértettet az ágyra fektette, kezeit és lábait dróttal megkötözte, és figyelmeztette, hogy a társa itt marad, s ha kiabál, bejön, majd a telefonból kivette az elemeket, hogy ne tudjon segítséget hívni. A vádlott ezen alkalommal is taxival hagyta el a várost. Az elkövetési érték összesen 94 ezer forint, mely nem térült meg.

