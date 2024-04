A Győri Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák abban az ügyben, amelyben egy férfi egy targonca segítségével megpróbálta megölni munkatársát. A tényállás szerint a dél-koreai férfi csoportvezetőként, a mongol férfi takarítóként dolgozott egy komáromi telephelyen. 2020. május 9-én a munkavégzés során a vádlott kezével jelezve arra szólította fel a sértettet, hogy másszon be a szemét gyűjtésére szolgáló takarófóliába.

A tatabányai tárgyaláson az építkezésen dolgozó építésvezetőt is meghallgatta a bíróság

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A sértett tiltakozott, azonban a vádlott betolta őt a zsákszerű fóliába, annak széleit felhúzta, a száját összefogta, így az zárt állapotban maradt. Ezt követően kezével intett egyik munkatársának, hogy a targoncával nyomja össze a körülbelül másfél méter magas fóliazsákot. A targoncás nem tudott róla, hogy abban egy ember tartózkodik, ezért a targonca villáival megkezdte a fólia összenyomását. Ennek során a sértett felkiáltott, a targoncás pedig azonnal abbahagyta a műveletet. A vádlott kiszabadította a sértettet, munkatársaik értesítették a mentőszolgálatot. A sértett sérülései hat hónap alatt gyógyultak, alsó végtagjainak bénulása miatt nála maradandó fogyatékosság alakult ki.

A targonca majdnem agyonnyomta

Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt: a tatabányai bírónak nem volt könnyű dolga, ugyanis mind a sértett, mind a vádlott közel egy évvel a történtek után visszatért a saját országába. Meghallgatni már nem tudták őket, ezért csak az elsődleges tanúvallomásaikat tudták figyelembe venni a tárgyalás alatt. Így a vádlott elméletileg nem is tudja, hogy az ügyészség indítványára már emberölés kísérletével vádolják. Ugyanis a nyomozás elején még csak foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés volt ellene a vád, amit el is ismert. Hiszen elmondása szerint is figyelmetlen volt, amikor nem vette észre, hogy a mongol fiú még mindig a zsákban van. Védőügyvédje azt kérte a bíróságtól, hogy kezeljék a korábbi vádaknak megfelelően az ügyet és ejtsék az emberölési kísérlet vádját.