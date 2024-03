Fél évvel a történtek után hivatalosan is lezárta az esztergomi robbantó miatt indított nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség, számolt be a Mandiner.hu.

– Az előre kitervelten, aljas indokból, hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt indult bűnügyben az eljárást – az elkövető halála miatt – 2024. március 6-án megszüntette – írta a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője. Hozzátette: a nyomozás során nem lehetett olyan személyt azonosítani, aki a robbantót a cselekmény elkövetéséhez segítette vagy arra rábírta volna. Vagyis: a bűncselekményt tettestársak nélkül, egyedül követte el.

Az esztergomi robbantó miatt egy TEK-es az életét vesztette

Biztosra ment az esztergomi robbantó

A beszerzett adatok alapján az is megállapítható, hogy a robbantó szándéka a saját, valamint a rendőrök életének kioltására irányult, valamint az is, hogy készült a tettére. Az ügyészség közleménye szerint előzetesen beszerezte a tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, majd azokat előkészítve olyan helyen és állapotban helyezte el a házban, hogy a robbanás „biztosan és a kellő pusztító hatást kiváltva” következzen be.

Mint arról korábban beszámoltunk, 2023 szeptember 20-án, délután egy férfihoz ment ki a TEK Esztergomban, miután az fenyegette a rendőröket és az ügyészeket is. Az adósságai miatt elvették a hatóságok a kocsiját, amiért a rendőröket hibáztatta. Egy túsztárgyaló próbálta lecsillapítani a férfit, aki azonban csapdát állított a rendőröknek. A sikertelen túsztárgyalások következtében a TEK egyik munkatársa életét vesztette, több rendőr, valamint tűzoltó megsérült, közülük négyen súlyosan, heten könnyebben, civil személy nem volt köztük. A robbantás után az elkövető is meghalt.