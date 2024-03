A vádirat szerint, és mit arról már beszámoltunk, az elsőrendű és harmadrendű vádlott férfi, valamint a másodrendű vádlott nő 2022. október 29. és november 10. között egy Tatabányához közeli településen befogadott egy gyermekotthonból szökésben lévő 13 éves kislányt, akit lakhatásért és ellátásért cserébe prostitúciós tevékenység folytatására bírt rá. Az elsőrendű vádlott ebben az időszakban a sértett beleegyezésével maga is többször végzett szexuális cselekményt a lánnyal.

A másodrendű vádlott, a nő, megkérte volt férjét, a negyedrendű vádlottat, hogy segítsen olyan személyt találni, aki pénzért igénybe venné az ideiglenesen náluk lakó sértett szexuális szolgáltatásait. Találkozót beszéltek meg a férfi ismerősével, az ötödrendű vádlottal, akivel a kislány találkozott, és pénzért cserébe szexuális szolgáltatást nyújtott nekik.

A nő ezután telefonon felhívta régi ismerősét, a negyedrendű vádlottat, akinek ő maga is rendszeresen nyújtott szexuális szolgáltatást anyagi ellenszolgáltatás fejében, és felajánlotta, a vádlott pedig el is fogadta, hogy pénzért a sértettel is végezhet szexuális cselekményt. Az ötödrendű és a negyedrendű vádlottak tudták, hogy a sértett a 14. életévét még nem töltötte be.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a gyermekkorú személyt prostitúciós tevékenység végzésére kényszerítő vádlottakkal és a gyermekprostitúciót kihasználó vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást, a sértett kiközvetítésében részt vevő férfivel szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, továbbá három férfivel szemben indítványt tett arra is, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el őket minden tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kapcsolatos foglalkozástól, tevékenységtől.