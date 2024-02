A segítségünkre ezúttal is dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője volt, aki minden héten újabb érdekes bűnügyet hozott hallgatóinknak. Volt olyan vádlott, akinek egyszerre több bűnt is elkövetett. Többek között rongálás, közveszélyokozás, garázdaság vétsége, testi sértés és zaklatás vétség is volt az esetek között.

