A vádirat szerint a 2007-ben született kiskorú rendszeresen átjárt egy felnőtt férfi lakásába, mivel a két család jól ismerte egymást. A sértett elkérte a férfitól a telefonját, hogy azon közösségi alkalmazásokat használhasson. A kiskorú korábban fotókat készített magáról, amiket egyik ismerősének át is küldött.

A kiskorú a férfi telefonján is belépett a fiókjába, ám abból nem lépett ki, így a férfi számára is elérhetővé vált a fiókja. A férfi 2019 szeptemberében megszerezte azt a 3 pornográf tartalmú fotót, amit a kiskorú saját magáról készített, azokat a saját telefonjára, és Micro SD kártyára is lementette, ott tárolta, majd 2020. áprilisában törölte azokat.

Mint azt dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Váregyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, az Esztergomi Járási Ügyészség indítványára az Esztergomi Járásbíróság a gyermekpornográfia bűntette miatt indult ügyben a férfit 90 nap elzárás büntetésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amellyel kiskorú személlyel foglalkozhatna. Az elsőfokú ítéletet az ügyész, vádlott és a védő is tudomásul vette, így az jogerőssé vált – közölte Puskásné Sárközi Rita, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára.