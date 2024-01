A vármegyei rendőrkapitányság tájékoztatása szerint súlyos baleset történt az 1119-es Tarjáni út és az 1-es út kereszteződésénél, ahol jelenleg is zajlanak a mentési munkálatok teljes útzár mellett. Az elsődleges információk szerint két autó ütközött össze.

A helyszínen már kint vannak a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentők is. A balesethez mentőhelikopter is érkezett. Információink szerint egy gyerek is megsérült az ütközésben.

A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a frontális baleset Tatabánya külterületén, a 1119-es út 33-as kilométerének közelében történt. A tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesethez kivonult a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.