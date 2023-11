Résen voltak a tatabányai rendőrök, így időben megakadályoztak egy november 11-ére, szombatra meghirdetett tuning találkozót Tatabányán. Kiderült, hogy a közzétett helyszín üzemeltetője nem járult hozzá a rendezvény megtartásához, így az esemény nem lehetett volna legális.

Kérésére a hatóság a helyszínen szalaggal kerítette el a parkolót a járművek elől. Ennek, és a rendőri jelenlétnek köszönhetően a nagy teljesítményű, tuning járművek illegálisan szervezett találkozóját sikerült meghiúsítani.

A tatabányai rendőrök nem csak a kiszemelt helyszínen csaptak le, de ellenőrizték a városban észlelt 18 potenciális autót is, hét esetben szankcionáltak is jogsértés miatt. Akciójukban közreműködtek a Tatabányai Polgárőr Önvédelmi Egyesület tagjai is.