Baleset 14 órája

Fotókon a traktor és autó ütközése Környén, 2 embert azonnal kórházba vittek

A szerdai környei balesetben két ember is megsérült, őket azonnal kórházba is szállították. A szörnyű karambolról helyszíni fotókat is megosztottak a katasztrófavédők.

Kemma.hu Kemma.hu

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, szerda délben Környén, a Beloiannisz utcában utcában ütközött össze egy traktor és egy autó. A baleset miatt a teljes utat le kellett zárni. A helyszínre a tatabányai hivatásos, az oroszlányi önkormányzati és a környei önkéntes tűzoltók rohantak, mentőhelikopterre is szükség volt.

A szörnyű karambolról a katasztrófavédők helyszíni fotókat is közöltek. A tűzoltóknak egy utast feszítő-vágó segítségével kellett kiszabadítaniuk a roncsból. A személyautó mindkét utasát azonnal kórházba is szállították a mentők.

