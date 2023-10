Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy az embercsempészés bűntette miatt a Komáromi Járási Ügyészség által benyújtott vádirat alapján a Komáromi Járásbíróság elsőfokú ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki 16 migránst szállított illegálisan, őket a kamion erre a célra kialakított rejtekében bújtatta.

A bíróság az ügyészség indítványára a férfit 3 év börtönbüntetésre és 6 év kiutasításra ítélte. Az elsőfokú ítélet a kihirdetését követően jogerőssé vált, azt az ügyész, vádlott és védő is tudomásul vette.

A vádirat szerint a férfi 2021. december 17-ét megelőző napokban Románia területén, Temesvár közelében embercsempészek segítségével Magyarország területére bejuttatott 16 illegális migránst. A férfi ezt követően a tehergépkocsival a magyar-román határ átlépését követően az M1-es autópálya irányába közlekedett.

Mint arról korábban mi is beszámolunk, az 52 éves férfi a bolgár ponyvás tehergépkocsija rakterét is átalakította. A felső részen kialakított egy 40 centi magas rejtekhelyet. Ide zsuppolta be a 16 migránst, akit az embercsempészek bejuttattak Magyarországra, majd nekivágott az útnak. Csak Ácsig jutott, a Bács-Kiskunból kapott jelzés alapján itt kapcsolták le a rendőrök. A raktérben megbújó 16 ember indiainak vallotta magát, de sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni.