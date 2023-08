Komoly munkát végeznek, életeket, anyagi javakat mentenek nap, mint nap. Tatabánya bátor lánglovagjai most videóban mutatták meg, hogy játszani is tudnak, ha arról van szó. Nem is akárhogyan.

A tűzoltók a Katasztrófavédelem hivatalos Instagram-oldalán mutatták meg, mit tudnak a pingpongasztal mellett. Mint az a videón is látható, a fiúk minden eszközt bevetettek, hogy feldobják a meccset. A munkájuk is tele van izgalmakkal, nem csoda, ha az sem mondható monotonnak, ahogy pingpongoznak egymással.