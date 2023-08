A járőrök Tokodon traffipaxoztak augusztus 8-án, amikor kiszúrták, hogy az egyik sofőr 50 kilométer/óra helyett 65-tel megy. Meg is állították a sofőrt, és alkoholszondát fújattak vele. A készülék be is jelzett, így a 46 éves tokodi férfit előállították. ami pozitív lett. A mérési eredmények alapján közigazgatási bírságot szabtak ki és a sebességtúllépés miatt is megbírságolták az egyenruhások, írja a police.hu.