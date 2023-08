egy idős nő jött ki sírva a házból, és ennyit mondott: vége, lelőtte magát. A támadó édesanyja volt. Mindaddig nem is sejtettük, hogy az elkövető a szüleit is túszul tartotta fogva a házban. Amikor a gyanúsított meglátta a közeledő kommandósokat, végezni akart velük és magával is. De már nem volt nála elég lőszer,