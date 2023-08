Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Szlovákiából érkezett Komáromba két férfi a napokban, hogy kerékpárt lopjanak. A lopás meg is történt, azonban a két jómadár akcióját észrevették és értesítették a rendőröket, akik rövid idő alatt el is fogták az elkövetőket. Hamar ki is derült, hogy nem ismeretlen a két férfi, meggyűlt már korábban a bajuk a magyar hatósággal.

A Komáromi Járási Ügyészség pénteken gyorsított eljárásban bíróság elé állította a 2 férfit. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a Komáromi Járásbíróság mindkét férfit 1 év 8 hónap, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Az elsőfokú ítélet a kihirdetését követően jogerőssé vált, azt az elkövetők és védők is tudomásul vették.