Koronczai Cintiával a nagypapája szerettette meg a focit még egészen kicsi korában. Gyakran mentek együtt a játszótérre rúgni a bőrt. Az általános iskola 4. osztályában a testnevelő tanára is felfigyelt rá, Cintia az ő javaslatára kezdett el komolyabban is foglalkozni a labdarúgással. Ekkor válogatták be a Viktoria FC Szombathely csapatába. Az extatabányai őrmesterrel most a police.hu beszélgetett.

Koronczai Cintia nem csak az utcán, de a futballpályán is rendet tart

Forrás: police.hu

– Egészen a középiskola végéig játszottam védőként a csapatban. Sok meccset nyertünk, részt vettünk megyei bajnokságokon és diákolimpiákon. Miután 2014-ben felszereltem a Tatabányai Rendőrkapitányságra járőrként, abbahagytam a focit. A hivatásomé lett a főszerep, mellette már nem tudtam versenyszerűen űzni a sportot – mesélte Koronczai Cintia őrmester, akinek azonban egy idő után egyre jobban hiányozott a futball.

– Az egyik ismerősöm ajánlotta, hogy menjek játékvezetőnek, ezért elvégeztem a tanfolyamot. Tíz éve léptem először a pályára nem játékosként, hanem bíróként. Furcsa volt az elején. Egész más vezetni egy mérkőzést, mint játszani. Teljesen más szemszögből láttam a meccset. Női futballbíróként nem volt egyszerű dolgom az elején. Nehéz volt a férfiak mellett tekintélyt szerezni. Rendőrként azonban megszoktam a határozott fellépést, tudom, hogy következetesnek kell lenni, így egy idő után elfogadták az ítéleteimet. A kezdeti nehézségek után nagy élményem volt, amikor a mérkőzés után a vesztes csapat tagjai is odajöttek hozzám kezet fogni és gratulálni, mert jól vezettem a meccset – mesélte Cintia, aki jelenleg a Szombathelyi Rendőrkapitányság járőrvezetője. Az őrmester már gyerekkorában elhatározta, hogy zsaru lesz, mert szeretett volna segíteni az embereknek.

– Tatabánya után a Szombathelyi Rendőrkapitányságra kerültem. Az elmúlt évek során gyakran voltak olyan intézkedéseim, amelyek mutatták, hogy jól döntöttem, amikor ezt a hivatást választottam. Jól kommunikálok az emberekkel, könnyebben nyílnak meg nekem. Sokszor megtörtént, hogy csupán kommunikációval sikerült lenyugtatnom az agresszívabban fellépőket is – fogalmazott Cintia, akit nem csak játékvezetőként, de rendőrként is sokan ismernek. Már az is megesett vele, hogy a munka során valakit olyat igazoltatott, akivel előző nap játékvezetőként találkozott.