A vádirat szerint a két, jogerős szabadságvesztést töltő férfi elhatározta, hogy új pszichoaktív anyagokat fognak értékesíteni és e tevékenységbe bevonják hozzátartozóikat is. Az egyik férfi az interneten a Távol-Keletről, Kínából és Hong Kongból új pszichoaktív anyagot rendelt, amelyet az ő felhívására az élettársa szlovákiai postákon vett fel, majd Magyarországra hozta be, és több hazai címre és adta fel és tettestársuknak juttatta el. A nő a csomagok kézhezvételét követően az anyagot tovább osztotta, és a fia által megadott címekre, illetve a büntetés-végrehajtási intézetekbe is eljuttatta.

A büntetés-végrehajtási intézetekbe való bejuttatás egyik módja az volt, hogy az anyagot alkoholban, sebbenzinben, illetőleg acetonban feloldotta, majd az így létrejött oldatot újságlapokba itatta, és a szárítást követően az újságlapokat postai úton küldte be a címzettek részére.

A nyomozó hatóság végül 2020. június 20-án Majk közelében ellenőrizte az egyik tettestárs autóját és a vásárolt anyagot a kesztyűtartóban megtalálták, majd lefoglalták. A nő 2019. október és 2020. szeptember 30. között legkevesebb 27 alkalommal vásárolt kábító hatású anyagot, amelynek ellenértékét a egy ismerőse bankszámlájára utalta.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság börtönbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a II. rendű vádlottat ítélje fegyházbüntetésre, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a VI. és VII. rendű vádlottakat ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre.