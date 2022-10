Ahogy arról már beszámoltunk, Oroszlányban 45 percen belül fogtál el B. B.-t, aki egy ékszerüzletből lógott meg 10 arany nyaklánccal. A férfi kihallgatása során kiderült, hogy a 37 éves férfi két hónappal korábban Tatabányán is elkövetett hasonló jellegű bűncselekményt a tatabányai plázában. A férfi augusztus 4-én délután bement a megyeszékhely egyik ékszerüzletbe, ahol az eladó figyelmét elterelve, az elé kihelyezett tálcáról elvett 19 darab arany nyakláncot, majd elmenekült. A tatabányai nyomozók is kihallgatták gyanúsítottként lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Ebben az esetben is beismerő vallomást tett.