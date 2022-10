Mint arról korábban beszámoltunk, a 36 éves, pécsi illetőségű nő 2019 január és 2019 októbere között különböző internetes felületeken és újságokban tűzifát hirdetett eladásra. A nő a hirdetésekre jelentkező sértettektől a megrendelt tűzifa ellenértékét, valamint a házhozszállítás díját az előre kérte.

A sértettek a megadott bankszámlára be is fizették a kért összegeket. A vádlott a megvételre kínált tűzifával azonban valójában nem is rendelkezett, sem reális lehetősége, sem szándéka nem volt arra, hogy az előre kifizetett megrendeléseket teljesítse.