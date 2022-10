Mint megírtuk, a köztiszteletben álló, szeretetteli családi környezetben élő révfülöpi házaspár halála megrázta a közvéleményt. Emília néni egy hirtelen jött sztrók után súlyos beteg lett, s vélhetően férje, B. György képtelen volt tovább nézni felesége szenvedését. A 76 éves férfi ezért döntött úgy, hogy elveszi 74 éves felesége életét, majd magával is végzett.

A tragédia azért is rázta meg az ismerősöket, mert nagyon szerették egymást, két gyereket neveltek fel tisztességgel és nagy szeretetben. A szomszédok szerint Emília néni nagyon kedves, melegszívű asszony volt, ahogyan Gyuri bácsi is mindenkivel jó viszonyt ápoló férfi. Ezért is hitetlenkednek a történteken.

Pedig nem egyedi ez az eset, mert 2015 októberének első napjaiban kísértetiesen hasonló tett döbbentette meg a tatabányaiakat is. Egy társasház első emeleti lakásában lövések dördültek és mint később kiderült, egy nyugdíjas tanár vadászpuskával ölte meg beteg feleségét, majd maga ellen fordította a fegyvert. Az eset azért volt megrázó, mert a 77 éves Jenő bácsit, Ilona nénit és egész családjukat mindenki ismerte és szerette. A férfi húsz éven keresztül egy helyi általános iskola igazgatója volt, felesége pedig matematikatanárként dolgozott. Fiuk erdészmérnök, lányuk egyetemi tanár lett.

Ahogy akkor megírtuk: a környékbeliek szerint a pár szeretetben és boldogságban élt, az ismerősök viszont tudták: mindketten súlyos betegek voltak. Jenő bácsi már régóta rákbetegséggel küzdött, míg feleségét szklerózis multiplex gyötörte, kerekes székbe kényszerült.

A család egyik barátja, Mihály akkoriban elárulta, hogy Jenőnek megmondták, már csak hónapjai vannak hátra. Sokat beszélgettek, de ezt a témát kerülték, ha szóba jött, inkább elviccelte a nyugdíjas tanár. Látszott azonban, hogy tudomásul vette az ítéletet. Csak Ilonáért aggódott, többször is mondta: mi lesz a feleségemmel, ha én meghalok?

A tragikus körülmények között elhunyt házaspárt egész Tatabánya ismerte. Jenő bácsi és felesége, Ilona is a tanításnak szentelte az életét, több generáció legendás, díjak sokaságát kiérdemlő pedagógusként emlegeti őket. Mindketten matematika-kémia szakon végeztek, 1959-ben szerezték tanári diplomájukat. Ilona néni 1994-ig, férje 2000-ig tanított. Jenő bácsi a pályáját egy tatabányai gimnáziumban fejezte be. 2005 márciu­sában a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet kapta meg, de számos egyéb kitüntetést is átvehetett munkássága során.

Hogy készült tettére a tatabányai nyugdíjas, azt bizonyítja, hogy egy búcsúlevet is hátrahagyott, amelyben magyarázatot adott a tragédia okára.

Ha úgy érzi, hogy bajban van, kérjen segítséget!

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 116-123, Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékesről hívható, mindkettőről ingyenes

Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat 06-80-505-503, Este 6-tól reggel 6-ig, vezetékesről hívható, ingyenes

Kék vonal (gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat) 116-111 Éjjel-nappal, vezetékesről hívható, ingyenes.