Rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos közlekedést Komárom-Esztergom megyében az iskolák környékén. A rendőrség azt szeretné, ha minden gyermek épségben érkezne meg a tanintézménybe és a kicsengetést követően otthonába. Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense emlékeztetett rá: tapasztalat, hogy a gyerekek iskolába és hazafelé menet inkább egymásra figyelnek, mintsem a közlekedés más résztvevőire. Ott, ahol közlekedési lámpa segíti a zebrán való átkelést, könnyebb az iskolások dolga. Azoknál az intézményeknél azonban, ahol nincs lámpás irányítás, nagyobb a balesetveszély. Ezeknél a gyalogátkelőhelyeknél lesznek jelen rendőrök és polgárőrök az iskolakezdés előtt és a kicsengetést követően az elkövetkező napokban, hogy szükség esetén a járműforgalmat megállítva segítség a gyerekek biztonságos átkelését.

Mindemellett azzal is érdemes most számolni, hogy az esős időben eleve veszélyesebb a közlekedés, ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk.