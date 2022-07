Az Útinform legfrissebb információi szerint megindították a korábbi baleset helyszínén megnyitották a belső sávot, így a több órája a torlódásban veszteglők is megindulhattak. Megindították a járműveket a bicskei kijáratnál is, így ott már nem terelik ki a forgalmat az 1-es főút felé. Viszont a torlódás továbbra is több kilométeres, a várakozó járműoszlop hossza Tatabányáig ér.