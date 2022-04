Ahogy jön a jó idő, az autósok mellett megjelennek a motorosok is. Sokan azonban nem tartják be a megfelelő sebességhatárt, aminek súlyos következményei is lehetnek. Ám az egyenruhások a szabálytalanul közlekedők kiszűrése érdekében minden eszközt és módszert igyekeznek bevetni. Éppen ezért a Tatabányai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti ellenőrzést tartott a 1119-es számú úton, Héreg és Bajna között április 24-én vasárnap.

Györke Kálmán rendőr őrnagy, a Tatabányai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője a helyszínen elmondta:

A Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály közúti ellenőreivel együttműködve tartjuk ma az ellenőrzést. A sebességellenőrzéssel párhuzamosan drónt is bevetünk. A motorkerékpárok-és személyautók műszaki állapotát, az ittasságot, valamint a nehéz gépjárművek közlekedésének tilalmát ellenőrizzük. Reggel nyolctól vagyunk itt a Bikaréten, és az első két órában már 8 szabályszegővel szemben intézkedtünk.

Mint mondta, azért erre az útszakaszra esett a választás, mert a héregi szerpentin igen kedvelt a motorosok körében. Sokan érkeznek más megyékből, de még Szlovákiából is. Az őrnagy hozzátette, hogy rendkívül sok balesetveszélyes szituáció történik, s ezzel az ellenőrzéssel megpróbálják megelőzni azokat.

Drónt is bevetettek

Forrás: Szász Dalma Kitti / 24 Óra

Minden szezon előtt át kell nézni a motort. A biztonságos motorozás egyik alapeleme a megfelelő minőségű és mintázatú gumiabroncs. Jó pár hónap kihagyása után még azoknak is eltompulhatnak a reflexei, akik egyébként több éve motoroznak. Érdemes az első időszakban lassabb tempóval haladni, és indulás előtt ellenőrizni a biztonsági felszereléseket is. A legfontosabb az, hogy sértetlen és tiszta-e a bukósisak, megfelelő állapotban van-e a védőkabát, nadrág, csizma, kesztyű és protektor. Indulás előtt mindenki tájékozódjon az út-, és időjárási viszonyokról, tartsák be a követési távolságot és a sebességhatárokat

– mondta Györke Kálmán.