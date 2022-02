A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség a pénzhamisítás bűntette miatt folyamatban lévő ügyben indítványozta, hogy hosszabbítsák meg annak a férfinak a letartóztatását, aki 2021. június 22-én segítette társait abban, hogy miután egy esztergomi zöldségesben hamis pénzzel fizettek, elmeneküljenek a helyszínről – tudtuk meg dr. Reszl Ildikótól, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség főügyészétől.

Mint arról korábban beszámoltunk, a megalapozottan gyanú szerint a két férfi 2021. június 22-én, a délutáni órákban, egy esztergomi zöldségesben hamis 20 ezer forintossal fizették ki az általuk vásárolt gyümölcsöket. Társuk, a most elfogott férfi, azzal segítette őket, hogy a másik két férfit autóval a helyszínre szállította, majd a vásárlás ideje alatt a közelben várta őket, a bűncselekmény elkövetése után pedig mind a hárman ezzel a gépjárművel menekültek el a helyszínről.

Az egyik férfi már 2021. július 31. óta letartóztatásban van, a másik férfi viszont megszökött, őt a rendőrség még keresi. Társukat elfogatóparancs alapján tavaly fogták el Németországban. A német hatóságok most adták át a magyar hatóságoknak a gyanúsítottat, akit bűnsegédként elkövetett pénzhamisítás bűntette miatt hallgattak ki az Esztergomi Rendőrkaptányság Bűnügyi Osztályának nyomozói.

A Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája a főügyészség indítványára 2022. január 14-én egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A főügyészség most indítványt tett a férfi letartóztatásának meghosszabbítására további három hónappal, mivel korábban már megszökött, így vele szemben továbbra is fennáll a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye is. Az indítványról a nyomozási bíró az ügyiratok alapján fog dönteni.