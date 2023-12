Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos közösségi oldalán közölte hóvastagsági adatokat. Mint írják, továbbra is érdemes észben tartani, hogy főként a magasabban fekvő részeken ennél nagyobb értékek is könnyedén előfordulhatnak. Vármegyénkben két kiugró adat is született, Tardoson 18 centiméter, Kisbéren pedig 16 centiméter volt a hóvastagság. A bejegyzéshez készített infografika szerint ez az adat a Kékestetőn 24 centiméter volt.

A szerda este kezdődött intenzív havazás miatt csütörtök késő délelőttig közel 80 káresethez vonultak a tűzoltók. A vármegye minden hivatásos tűzoltó egysége, Tatabánya, Komárom, Esztergom, Nyergesújfalu, Bajna és Kisbér hivatásos lánglovagjai, Oroszlány és Nagyigmánd önkormányzati tűzoltói dolgoztak az eseteken. Az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai is szép számmal kivették a részüket az utak megtisztításából, a letört faágak, fák eltávolításából.

Tűzoltói beavatkozások voltak a Bakonyalján is, Vérteskethelynél, Bársonyosnál és Bakonyszombathelynél.