A Köpönyeg.hu prognózisa szerint péntek estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Az ég már nagy decibellel dörög. Érkezik a vihar térségünkbe.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom vármegyére már ki is adta riasztást a felhőszakadás és a heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

A meteorológia előrejelzése szerint este és az éjszaka első felében egyre nagyobb számban és egyre nagyobb területi lefedettséggel várhatók nyugatról kelet felé mozgó zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. Az ország déli felében mutatkozik legnagyobb esély heves zivatarok előfordulására. A zivatarokhoz kapcsolódóan viharos széllökés (ált. 60-90 kilométer/óra), jégeső (~1-2 centiméter), intenzív csapadékhullás (rövid idő alatt ált. 10-25 milliméter), helyenként felhőszakadás (> 25-30 milliméter) is előfordul, míg a heves zivatarokat károkozó szélroham (>90-100, néhol > 110 kilométer/óra) és nagyméretű jég ( >2-4 centiméter) is kíséri.

Az éjszakai órákban kelet felé terjednek a zivatarok, majd hajnaltól csökken a számuk vagy megszűnnek. Szombaton a nap első felében csak elvétve (főként az északkeleti tájakon) lehet zivatar, majd várhatóan a délutáni, késő délutáni óráktól nyugat felől ismét egyre több helyen (legkisebb eséllyel az ország északkeleti harmadán) alakulhatnak ki, - kelet felé mozgó -, zivatarok (esetleg zivatarrendszerek) a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel. Elsősorban délnyugaton heves zivatarok (széllökés > 90 km/h, jég > 2-4 cm) is létrejöhetnek.