Másodfokú, narancs figyelmeztetést adott ki kedd éjfélig az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom vármegyére március 27-én, hétfőn. A várt legerősebb széllökések ugyanis meghaladhatják a 90 kilométer/órát.

Szintén figyelmeztetés van érvényben vármegyénkben a csapadék miatt. Mint azt a met.hu írja, 24 óra alatt több mint 20 milliméter csapadék hullhat az érintett területen.

Az előrejelzés szerint hétfőn napközben egyre nagyobb területen feltámad az északnyugati szél, a déli óráktól a Dunántúlon, a főváros térségében és a Duna-Tisza közén , majd késő délutántól már északkeleten is viharos, általában 70-90 kilométer/órár, de időnként akár 90 kilométer/órát is meghaladó, egy-egy helyen pedig még a 100 kilométer/órát is elérő erősen viharos széllökésekre kell számítani.

A légmozgás csak az esti, éjszakai órákban csillapodik kissé, ám kedden a délelőtti óráktól ismét viharossá fokozódik az északnyugati szél, a Dunántúlon és Pest, Bács térségében körülbelül 70-80 100 kilométer/órás lökések várhatók. Az esti óráktól viszont fokozatosan veszít erejéből a szél.

Mindezen túl csapadékos nappal indul a hét: 24 óra alatt a csapadékösszeg a már nagyrészt lehullott mennyiséggel együtt a Dunántúlon 30-40 milliméter körül, míg másutt az ország nagy részén főként 20 milliméter környékén alakulhat.