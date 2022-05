Ahogy arról már korábban beszámoltunk, csapadékrendszerrel vonul át térségünk felett a hidegfront, amely kedden korán reggel már meg is érkezett. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint, a nap első felében - a délnyugati tájakat leszámítva - többfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután északnyugat, nyugat felől csökken a felhőzet, keleten is megszűnik a csapadék. Az északkeleti szél megélénkül, néhol meg is erősödik.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által korábban kiadott elsőfokú figyelmeztetése továbbra is érvényben van Komárom-Esztergom megyére egészen szerdáig a heves zivatarok miatt. Az elsődleges veszélyforrást a a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

Forrás: met.hu

A meteorológia előrejelzése szerint, a hajnalban kialakult csapadékrendszer fokozatosan terjed kelet felé, amelyben beágyazott zivatarokra is számítani kell, főként az ország déli felén. A csapadéktömb várhatóan a déli órákra fokozatosan gyengül, elhagyja az országot. A zivatarokat intenzív csapadékhullás (10-15 milliméter), esetleg jégeső is kísérheti.

Kedden késő délutántól a Dunántúlon (kezdetben inkább az nyugati, északnyugati területein, később másutt is) alkalmasak lehetnek a feltételek zivatarok kialakulására. A legerősebb cellákat jégeső (1-3 centiméter), intenzív csapadékhullás (15-20 milliméter), illetve viharos széllökés (60-80 kilométer/óra) is kísérheti. Alacsony valószínűséggel lokálisan egy-egy cella kísérőjelenségei elérhetik a narancssárga fokozat kritériumait is. A légkör várhatóan még éjszaka is aktív marad, de a zivatartevékenység súlypontja egyre inkább keletre helyeződik majd át.