− A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében csaknem négyszáz, nagyobbrészt hetedik osztályos tanuló vesz részt a rendezvényen szűkebb hazánk tizenhat általános iskolájából. A csoportokat úgy szerveztük, hogy a megye minden járásából, a kisebb településekről is eljuthassanak diákok a Fesztiválra − mondja dr. Szerencsés László, a KEMKIK elnöke. − Megyénkből kereskedő és webáruházi technikus szakmában az országos döntőbe jutott Zentai Olivér Zoltán, az esztergomi Balassa Bálint Technikum és Szakképző Iskola diákja. Ezúton is gratulálunk neki.

Két iskolából hatan kerültek a legjobbak közé

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezetétől megtudtuk, hogy megyénk két iskolájából összesen hat diák jutott a különféle megmérettetések döntőjébe. A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrumhoz tartozó tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium részéről pék-cukrász szakmában az SZKTV verseny döntőjébe jutott Sima János, és 7. helyezést ért el, Nagy Richárd pedig a 11. helyen végzett. Szintén a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrumhoz tartozik a bábolnai Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium. A gazda-lovász szakmairányban az SZKTV verseny döntőjébe jutott Hujacz Judit Laura. Kiválóan szerepelt, az első három helyezett között van, de hogy a képzeletbeli dobogó melyik fokára állhat, az csak a Szakmasztár ünnepélyes eredményhirdetésén derül ki. Ugyanebből az intézményből Kiss Véda Vénusz 8., Mészáros Blanka 9., Csécsi János pedig 10. helyezést ért el. A felsoroltak mindannyian felmentést kapnak a szakmai vizsga alól.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) együttműködő partnere az MKIK-nak a szervezésben. A rendezvényen a huszonegy agráriumhoz köthető szakmával is megismerkedhetnek meg a látogatók. Az együttműködéssel kapcsolatos megállapodást Győrffy Balázs, a NAK és dr. Parragh László, a főszervező MKIK elnöke erősítette meg aláírásával. Mindketten hangsúlyozták, hogy a gazdasági kamaráknak meghatározó szerepe van a szakképzés versenyképességének megerősítésében.

– Az elmúlt egy év során a számos ágazatban ismét megtapasztalt munkaerőhiány a munkát keresők számára kedvező helyzetet jelent - hangsúlyozta Parragh László. - Különösen jó helyzetben pedig mindig is a szakképzett munkaerő van, hiszen a megfelelő képzettség és szaktudás jelenti az egyik legnagyobb értéket a munkaerőpiacon. A kedvező bérek miatt önmagában is kijelenthetnénk azt, hogy ma már megéri szakmát tanulni. A szakképzett munkavállalók bérének növekedése és a szakképzés elmúlt években tapasztalható vonzerejének növekedése elválaszthatatlan a szakképzésben már lezajlott és folyamatosan zajló reformoktól.

– Célunk megismertetni a pályaválasztókkal és az újrakezdőkkel a mezőgazdaság, valamint az élelmiszeripar érdekes és változatos világát, lehetőségeit is, erre kiváló alkalom a Szakma Sztár Fesztivál. Az agrárium mind a koronavírus-járvány idején, mind azóta bizonyította, hogy nemzetstratégiai jelentőségű ágazat, és a kormányzat akként is tekint rá. A szektorra komoly figyelem irányul, jelentős fejlesztések indulnak, az agrárszakmák már most, a jövőben pedig még inkább biztos megélhetést, jövőképet jelentenek a fiataloknak és a felnőttként új pályában gondolkodóknak – hangsúlyozta Győrffy Balázs.