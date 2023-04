– És rendben van most is?

– A világgazdaságban nem indult jól az idei év, de személy szerint optimista vagyok, hiszek a pozitív változásokban. A régi vevőink megmaradtak, újak is vannak. Híradástechnikai berendezéseket gyártunk, valamint különféle hálózati eszközöket, komputereket. Megyünk előre, vannak új technológiák, tervek is bőséggel. Az egyik jelmondatunk: Legyünk a legjobbak legjobbika!

Tálas Péter

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Ehhez sok kiváló szakember kell. A munkavállalók száma hogyan alakult?

– Növekedett, jelenleg már 1200 körüli. Egyértelmű előrejelzést nem tudok adni 2023 végére, de az biztos, hogy lesz elég feladatuk. Nagyon lényegesnek tartom, hogy jól érezzék itt magukat. Fluktuáció mindig előfordul, de ha az illeszkedés kölcsönös, maradnak. Ez néhány hónap alatt eldől.

A béreink versenyképesek, e mellett jól működik a cafetéria-rendszer. Van konditermünk, szaunánk, jógafoglalkozásokon is részt vehet, akit ez érdekel.

Kedvezményes az étkeztetés, ingyenes a kávé és a frissen facsart narancs juice. Figyelünk a munkakörnyezetre, az irodák, öltözők, mosdók egyaránt színvonalasak.

– A társadalmi felelősségvállalás szellemében kiknek segítenek?

– Nagyon hosszú a lista, a teljesség igénye nélkül emelek ki néhányat. Rendszeresen támogatjuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. Mélyszegénységben élő helyi családokat segítettünk élelmiszer csomagokkal, a háború következtében Magyarországra menekült ukrán állampolgároknak bútorokat, háztartási eszközöket adományoztunk. Különféle berendezési tárgyakat adományoztunk a komáromi Selye János Kórháznak, a Háziorvosi Szolgálatnak és az Árpád utcai Idősek Otthonának. Támogatási megállapodást kötöttünk a Magyar Röplabda Szövetséggel a nemzeti válogatottak eredményes működtetésével összefüggő célok megvalósítása érdekében.

Nem utolsó sorban vállalatunk filozófiájának része, hogy együttműködik hazai kis- és középvállalkozásokkal, biztosítja nekik a multinacionális világ előnyeit.

Lehetőségük nyílik a világ élvonalába tartozó technológia fejlesztésére, ahol a szellemi tulajdon a magyar vállalkozásé marad, így javul a magyar gazdaság versenyképessége.