Az adózott eredmények ötszázas listájának 19 szereplője van szűkebb hazánkból, csak Pest (47) és Fejér (22) előz meg minket. Első a komáromi Cloud Network Technology (országos 42.), második az esztergomi Magyar Suzuki (62.), harmadik a BorgWarner Oroszlány (81.).

A további megyei sorrend (először a megyei, másodszor az országos helyezéssel):

4. – 107. Rossi Biofuel Bioüzemanyag Gyártó (Komárom)

5. – 133. Coloplast Hungary Kft. (Tatabánya)

6. – 137. Greif Hungary Hordógyártó (Almásfüzitő)

7. – 146. Lotte Chemical Magyarország (Tatabánya)

8. – 174. Becton Dickinson Hungary (Tatabánya)

9. – 209. IKR Agrár Kereskedelmi Kft. (Bábolna)

10. – 227. Global Spectrum Invest (Tatabánya)

11. – 275. Suez Water Technologies (Oroszlány)

12. – 294. Grundfos Magyarország (Tatabánya)

13. – 362. Zoltek (Nyergesújfalu)

14. – 377. Baumit (Dorog)

15. – 425. Mol-LUB (Almásfüzitő)

16. – 433. Aptiv Connection Systems Hungary (Tatabánya)

17. – 457. OSI Food Solutions Hungary (Bábolna)

18. – 482. Byd Electic Nus & Truck Hungary (Komárom)

19. – 492. Gyermelyi Holding.

Érdekesség, hogy a komáromi Cloud Network két éve még a 12. volt, most 30 helyet csúszott vissza. Aggodalomra nincs ok, hiszen jelentős beruházásokba kezdtek, illetve ilyeneket fejeztek be tavaly. Ellentétes irányú a folyamat a Magyar Suzukinál, hiszen a 2020-as 124. helyről lépett előre a 62. pozícióba.

Nagyok a különbségek a megyék között. Az élen áll Pest 47 céggel, összesen 443,6 milliárddal. Tíz megyében csak tíznél kevesebb cég került fel a TOP 500-as listára: Baranya, Békés, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala. A főváros gazdasági erejét, túlsúlyát 284 cég bizonyítja.



Kép alá: A Foxconn-csoporthoz tartozó Cloud Network a megyei első