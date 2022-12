A Trans-Sped Csoport folyamatosan arra törekszik, hogy csökkentse a logisztikai folyamatainak környezeti hatását, amelynek legújabb lépése ez az elektromos vontató.

Az elektromos hajtáslánc üzemszerű használatának bevezetése jelentős előrelépés a logisztika területén. A technológia alkalmazhatóságához a hatótávon belüli fuvarfeladatra és megfelelően kiépített infrastruktúrára van szükség. A Trans-Sped több ügyfelénél is adottak ezek a lehetőségek, így vált széles körben érdekessé a Debrecenben már alkalmazott technológia. Az elektromos vontató előnyei egy rövid távú, gyár és raktár közti, napi többfordulós fuvarfeladat során érvényesülnek leginkább: amellett hogy nagymértékű CO2 kibocsátástól mentesíthető a környezet, a zaj- és porszennyezés is jelentősen csökken.

A gyári elektromos megoldások még nem nyújtanak üzemszerűen fenntartható megoldást a logisztikai cégeknek, ezért a Trans-Sped az Electromega cég fejlesztésével indult el az úton, amelyben gyári dízel vontatókat alakítanak át és szerelnek fel elektromos hajtáslánccal, kifejezetten a városi és ipari alkalmazásra.

– A Trans-Spednél több partnerünknek végzünk a mintaprojekthez hasonló, folyamatos, napi többfordulós fuvarfeladatot. Ügyfeleink is elkötelezettek a fenntartható működés iránt és nyitottak az elektromos vontató bevezetésének lehetőségére. Bízunk benne, hogy a közeljövőben több ügyfelünknél bevezethetjük ezt az újítást. Az új környezetkímélő vontató bevezetésével nemcsak a károsanyag-kibocsátás, de a szállítás okozta környezeti terhelés is csökken. Ennek előnyeit pedig nemcsak a szerződő felek, de a tágabb értelemben vett közösség is élvezni fogja – mondta Bátki Sándor, a Trans-Sped Kft. operatív ügyvezető helyettese.

A Trans-Sped az elektromos vontató kialakítása mellett számos területen indított fejlesztéseket. Átfogó energiahatékonysági program van a raktári operációkban, ahol LED-világítást és hőszivattyús fűtést alkalmaznak a fűtött raktárakban, emellett pedig a raktárak tetejére telepített napelemparkokkal tervezik kiváltani a felhasznált fosszilis energia egy részét. Ahol a körülmények engedik, ott elektromos targoncákra cserélik a gázüzemű járműveket, 2021-től Trans-Sped ZERO néven egyszer használatos csomagolástól mentes kiszállítást indított Budapesten és Pest megyében, mely szolgáltatás mára a tatai és szolnoki régióban is elérhető.