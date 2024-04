Fekete Miklós erősember és evőember is lett. Érdekes hamburger volt, amivel farkasszemet nézett.

Hamburger különlegesség sem állhat Fekete Miki útjába

A híres erőemelő, a Csolnokon élő Fekete László fia, Fekete Miklós többször is bizonyította már, hogy legalább akkora erő van benne, mint édesapjába. Sőt, valamiben még túl is szárnyalta édesapját, hiszen egy sikeres Youtube-csatornát is visz a saját neve alatt, ahol már több mint 78 ezer feliratkozóval rendelkezik.

Itt is olykor az edzésé és a súlyemelésé a téma. Fő profilja inkább számos egzotikus étel tesztelése, minél nagyobb mennyiségű ételek elfogyasztása, tesztek és különféle kihívások is megtalálhatóak a csatornáján.

Legutóbbi videójában is hasonlóról volt szó, amelyben Egerben járt egy hamburgertúrán. Aztán jött a Krokodil. És, hogy ki lett a viadal győztese? A videóból kiderül.