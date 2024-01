Berki nyomdokaiba lépett kislánya

A tragikusan korán elhunyt Berki Krisztián és Hódi Pamela közös kislánya, Nati már 10 éves. A tragikusan korán elhunyt tatabányai izomceleb elsőszülött lánya egyre inkább édesapja nyomdokaiba lép. Erről árulkodott Pamela legújabb Insta-posztja is.

Berki Krisztián életének már gyermekkora óta szerves része volt a sport. Ő maga is a sportnak köszönhetően került be először a köztudatba, focistaként. A Dunaferr kapusaként még bajnokságot is ünnepelhetett csapattársaival 2000-ben. Krisztián számára fontos volt, hogy gyermekei majd ugyanúgy, mint ő, sportoljanak. Most fentről igazán büszke lehet, ugyanis Natika egyre komolyabban veszi a kézilabdázást, derült ki édesanyja posztjából.

– Ma délutánunk Natinak azon a helyen volt meccse, ahol én is nagyon sok időt töltöttem mikor kicsi voltam. Ebben a teremben voltak a tornaóráim, és a kézilabda edzéseim. Csodás érzés őt meccseken látni, az már csak extra, hogy átélhettem azt, hogy ezen a helyen is játszott. Egyre ügyesebb, de még sokat kell fejlődnie – írta Pamela, hozzátéve, hogy apukája büszke lenne rá.