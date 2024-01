Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk már korábban, az oroszlányi fitness modell, Kocsis Alexandra Balin töltött pihenője után most Kaliforniában tengeti mindennapjait. Innen előszeretettel osztja meg követőivel, hogy éppen mi történik vele. Nemrég például a gyönyörű Malibuban járt, ahol természetesen a csodás tengerpartra is lement, ahonnét lőtt is egy menő fotót az Instagram-oldalára.